В Уфе для крещенских купаний подготовят 7 купелей

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Уфе к 19 января для крещенских купаний подготовят семь купелей. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

Купели будут расположены

– на озерах Солдатском;

– на озере Кустаревском;

– на реке Белой возле спорткомплексов «Юность» и «Биатлон»;

– на реке Белой створе улицы Воронежской в микрорайоне Нижегородка;

– на реке Уфе на пляже «Берег солнца»;

– на реке Уфе в районе Князевской переправы.

Купели оборудуют поручнями и лестницами. Возле них будут дежурить спасатели, медики, полиция и сотрудники уфимского Центра общественной безопасности. Также планируется установка палаток с обогревом для переодевания, биотуалетов, полевой кухни и точек с горячим чаем.

Уфимская епархия Русской Православной Церкви организует Крестные ходы 19 явнваря от Свято-Сергиевского кафедрального собора (улица Бехтерева, 2 в 10:30), Крестовоздвиженского храма (улица Лесопильная, 2 в 10:30), храма Блаженной Матроны Московской (улица Баязита Бикбая, 32а в 10:30) и храма святого праведного Симеона Верхотурского (улица Белякова, 25а в 10:00).