Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии из-за морозов школьные каникулы продлили до 12 января. Об этом в своем телеграм-канале рассказал министр образования и науки республики Айбулат Хажин.

По данным регионального МЧС завтра, 10 января, ночью и утром в Башкирии ожидается сильный мороз – до -40,-45°. В связи с холодами администрациям образовательных учреждений было рекомендовано начать образовательный процесс в этот четверг – 12 января.

Однако Хажин отметил, что школа работает при любой температуре за окном и решение об отмене посещения занятий из-за морозов каждое учреждение принимает самостоятельно.

Также чиновник напомнил о необходимости контроля за тепловым режимом в зданиях школ. По словам чиновника, Температура воздуха, согласно санитарным нормами, внутри учреждения быть ниже 18 С.