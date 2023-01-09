В Башкирии на покупку пассажирских автобусов направлено более 6 млрд рублей

Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии на покупку пассажирских автобусов направлено более шести миллиардов рублей. Об этом рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров.

Данные средства, по словам главы кабмина, за последние три года были выделены из казны региона в рамках работы по повышению доступности и качества пассажирских перевозок в Башкирии.

С 2019 года республика приобрела более тысячи единиц автобусов различного класса. Весь транспорт был передан ведение «Башавтотранса».

В настоящее время, как утверждает Назаров, в межмуниципальную маршрутную сеть региона входит 390 маршрутов регулярных перевозок, две трети которых обслуживает «Башавтотранс». Автобусным сообщением, по данным властей, охвачено более 3,5 тысяч населенных пунктов.