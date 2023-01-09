В Башкирии с 1 января пенсии выросли до 20,1 тыс. рублей

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В Башкирии с 1 января пенсии выросли. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения Социального фонда.

С наступлением 2023 года в республике страховые пенсии граждан региона были проиндексированы на 4,8%. Повышение коснулось более 1,057 миллионов пенсионеров. Их выплаты в среднем увеличились на тысячу рублей. Таким образом, средний размер пенсии по старости в Башкирии вырос до 20,1 тысяч рублей.

Также были проиндексированы пенсионные права будущих пенсионеров. Это произошло через увеличение на 4,8% стоимости пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты. Стоимость коэффициента с начала года выросла до 123,77 рублей, а размер фиксированной выплаты – до 7 567,33 рублей.

В общей сложности выплату пенсий за январь было направлено 23,6 миллиардов рублей.