В Уфе на фоне морозов остановили движение трех трамвайных маршрутов

9 января в Уфе из-за обрыва провода контактной сети на фоне сильных морозов временно приостановили движение трех трамвайных маршрутов Фото: Василий Вахрин

Сегодня, 9 января, в Уфе из-за обрыва провода контактной сети на фоне сильных морозов временно приостановили движение трех трамвайных маршрутов: №5, 10 и 18. Об этом предупредила мэрия.

– Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим планировать маршрут заранее. О возобновлении движения сообщим дополнительно, – передали в администрации.

Напомним, начальной остановкой всех трех приостановленных трамвайных маршрутов является Госцирк: №5 ходит до исторического центра города, №10 – до железнодорожного вокзала, а №18 – до Зеленой рощи.

Ранее сообщалось, что ночью 9 января в Уфе был побит температурный рекорд.