Хабиров рассказал о пенсионерках, которые плетут маскировочные сети и халаты для военных

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пенсионерках из села Еремеево Чишминского района, которые плетут маскировочные сети и халаты, необходимые военным в зоне боевых действий

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пенсионерках из села Еремеево Чишминского района, которые плетут маскировочные сети и халаты, необходимые военным в зоне боевых действий. Руководитель региона рассказал о мастерицах в своих соцсетях 9 января.

– Началось все с идеи местной жительницы Эльвиры Хатиповны Галикеевой. Научилась сама, перебралась в местный дом культуры, там собралась целая команда рукодельниц, – пояснил чиновник. – С материалом помогли спонсоры. Сейчас в мини-артели трудится 20 пенсионерок. Днем они в семьях, с внуками, а в свободное время плетут сети.

Хабиров отметил, что на изготовление одной сети уходит три дня, и спрос на них большой. Всего через единый логистический центр на передовую было направлено восемь сетей и халатов.