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НовостиОбщество9 января 2023 7:39

Хабиров рассказал о пенсионерках, которые плетут маскировочные сети и халаты для военных

Мастериц поддерживают спонсоры
Источник:kp.ru
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пенсионерках из села Еремеево Чишминского района, которые плетут маскировочные сети и халаты, необходимые военным в зоне боевых действий

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пенсионерках из села Еремеево Чишминского района, которые плетут маскировочные сети и халаты, необходимые военным в зоне боевых действий

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о пенсионерках из села Еремеево Чишминского района, которые плетут маскировочные сети и халаты, необходимые военным в зоне боевых действий. Руководитель региона рассказал о мастерицах в своих соцсетях 9 января.

– Началось все с идеи местной жительницы Эльвиры Хатиповны Галикеевой. Научилась сама, перебралась в местный дом культуры, там собралась целая команда рукодельниц, – пояснил чиновник. – С материалом помогли спонсоры. Сейчас в мини-артели трудится 20 пенсионерок. Днем они в семьях, с внуками, а в свободное время плетут сети.

Хабиров отметил, что на изготовление одной сети уходит три дня, и спрос на них большой. Всего через единый логистический центр на передовую было направлено восемь сетей и халатов.