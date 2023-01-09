Альберта Мусифуллина из Уфы назначили исполнять обязанности вице-премьера Забайкалья

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Альберта Мусифуллина из Уфы назначили исполняющим обязанности вице-премьера правительства Забайкальского края. Чиновник будет курировать строительную отрасль, в том числе сферу дорожного строительства. Об этом 9 января на оперативном совещании в местном правительстве сообщил глава региона Александр Осипов.

Альберту Мусифуллину 46 лет. Он родился в Уфе. Ранее занимал должность зама главы Уфимского района по вопросам жизнеобеспечения, а также был депутатом башкирского парламента. В Госсобрании-Курултае Мусифуллину входил в Комитет по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и территориальному развитию.