В Уфе утром 9 января на фоне морозов выросли цены на такси

В Уфе утром 9 января на фоне 30-градусных морозов выросли цены на такси Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Уфе утром 9 января на фоне 30-градусных морозов выросли цены на такси.

Согласно расценкам популярных агрегаторов такси по состоянию на десять часов утра, стоимость поездки из северной части города в южную на эконом-классе составляет 600-950 рублей (ранним утром суммы были еще больше). Для того чтобы добраться из пригорода (Нижегородки или Чесноковки) до центра Уфы, потребуется не менее 600 рублей. Цена поездки между началом проспекта Октября и его концом составит около 300 рублей.

Напомним, минувшей ночью в Уфе был лютый мороз. Он побил рекорд 48-летней давности.