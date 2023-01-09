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НовостиОбщество9 января 2023 5:29

10 января температура воздуха в Башкирии упадет до -42°

В республике будет очень холодно как ночью, так и днем
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Ночью во вторник, 10 января, температура воздуха в Башкирии упадет до -32,-37° (местами до -42°)

Ночью во вторник, 10 января, температура воздуха в Башкирии упадет до -32,-37° (местами до -42°)

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ночью во вторник, 10 января, температура воздуха в Башкирии упадет до -32,-37° (местами до -42°). Днем столбики термометров покажут -27,-32°. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В республике обойдется без существенных осадков. Умеренный ветер в течение дня 10 января будет менять направление с северо-западное на юго-западное.

Сегодня, 9 января, днем обойдется без снега. Ветер будет дуть с севера. Температура воздуха составит -27,-32°.

Напомним, минувшей ночью 9 января в Уфе был побит рекорд по минимальной температуре воздуха.