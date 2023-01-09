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НовостиОбщество9 января 2023 4:44

В Башкирии число лишенных родительских прав жителей снизилось на 47%

В 2021 году их было 428, в 2022 - уже 227
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Башкирии в 2022 году 227 жителей Башкирии были лишены родительских прав на 280 детей – это на 47% меньше, чем было в 2021 году

В Башкирии в 2022 году 227 жителей Башкирии были лишены родительских прав на 280 детей – это на 47% меньше, чем было в 2021 году

Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В Башкирии в 2022 году 227 жителей Башкирии были лишены родительских прав на 280 детей – это на 47% меньше, чем было в 2021 году (428 в отношении 589 детей). Об этом сообщило региональное министерство семьи, труда и социальной защиты населения.

Сейчас в республике числится порядка 11 тыс. детей-сирот, из них более 10 тысяч находятся на воспитании в замещающих семьях. С начала 2022 года в регионе в семьи были устроены 118 воспитанников детских приютов, 11 из них вернулись в родные семьи.