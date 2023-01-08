В Башкирии мужчина погиб при пожаре в садовом домике

Фото: МЧС Башкирии

В Чишминском районе Башкирии при пожаре в садовом домике погиб мужчина.

В пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что сообщение о пожаре в СНТ «Нефтяник» поступило днем 8 января. На место направили сотрудников МЧС, Госкомитета Башкирии и ЧС, добровольную пожарную бригаду и другие экстренные службы.

К сожалению, во время тушения пожара в бревенчатом доме спасатели обнаружили тело 62-летнего мужчины. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшего мужчину, причину его смерти и причину, по которой началось возгорание доме.