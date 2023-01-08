Медиков из Стерлитамака обвинили в халатности, которая якобы привела к смерти женщины

Врачей стерлитамакской больницы №3 обвинили в халатности, которая привела к смерти 49-летней учительницы.

С жалобой на отношение медиков к пациентам к Радию Хабирову обратилась жительница Стерлитамака Альмира Б. Женщина утверждает, что 49-летнюю Гульфию Т. привезли в больницу №3 с жалобой на острую боль в груди. В итоге женщину якобы не госпитализировали и отправили домой.

Через некоторое время Гульфие стало хуже и для нее вызвали «скорую помощь». По словам Альмиры, медики приехали только через 40 минут, и к этому времени женщина уже умерла прямо на руках своего сына.

- Ей было 49 лет. Преподавала башкирский язык. Была прекрасным человеком. Скажите пожалуйста, кому обращаться жителям Стерлитамака, если случится плохо со здоровьем, если после обращения в медицинские учреждения такой исход? – вопрошает близкая умершей.

В Минздраве Башкирии сообщили, что в ведомстве намерены организовать проверку качества оказания медпомощи и дать ответ в течение месяца.