«Салават Юлаев» на выезде против «Металлурга» одерживает третью победу подряд

Фото: https://vk.com/hcsalavat

Уфимский «Салават Юлаев» обыгрывает «Металлург» на выезде в Магнитогорске.

Эта игра стала уже третьей для уфимской команды в новом 2023 году. При этом «Салават Юлаев» одерживает третью победу кряду.

В Магнитогорске шайбами отличились Егор Сучков на 35 минуте встречи и Александр Хмелевский на 50. Для первого эта шайба стала первой в КХЛ. За три периода хозяева льда так и не смогли поразить ворота Андрея Кареева.

10 января «Салават Юлаев» ждет еще одна выездная игра, на этот раз против московского «Динамо». После команда отыграет два матча на льду «Уфа-Арены» 14 и 16 января. 18 января любителей хоккея из Башкирии ждет важное событие – «Зеленое дерби» против «Ак Барса», которое пройдет в Казани.