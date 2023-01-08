Лже-путаны обманули двух жителей Башкирии

Двое жителей Башкирии стали жертвами проституток-мошенниц.

В Башкирии двое мужчин, которые пытались вызвать проституток, лишились более 350 тысяч рублей.

Первая история произошла в Уфе. 53-летний гражданин нашел в соцсетях объявление об услуге путан и написал сообщение администратору. Его уговорили починить кассовый аппарат проституток за 153 тысяч рублей. Разумеется, что после этого собеседник из «интим-салона» заблокировал наивного мужчину. Во второй раз жертвой мошенников оказался житель Салавата. Используя аналогичную схему, жулик уговорил его перевести более 219 тысяч рублей.

В полиции возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество».