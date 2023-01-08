В Башкирии в ДТП с иномарками пострадали девять человек, среди них четверо детей

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

В Башкирии на трассе Белорецк-Учалы столкнулись Nissan и Skoda, пострадали девять человек.

По данным Госкомитета Башкирии по ЧС, ДТП произошло днем 8 января. Известно, что на участке трассы Белорецк-Учалы столкнулись иномарки Nissan Qashqai и Skoda Octavia. Всего в результате аварии травмы получили девять человек, среди которых четыре ребенка. Больничная помощь потребовалась семерым пострадавшим.

Спасатели Госкомитета помогли транспортировать людей из Nissan Qashqai до машины с медиками. Причины ДТП устанавливаются.