Законопроект Курултая Башкирии об экстремистских QR-кодах Госдума может рассмотреть весной 2023 года

Законопроект депутатов Курултая Башкирии об экстремистских QR-кодах Госдума сможет рассмотреть уже весной 2023 года.

По закону, сейчас экстремистским могут признать публичный материал, который призывает или оправдывает экстремистскую деятельность. Но, по мнению депутатов из Башкирии, в законе есть лазейки для непорядочных граждан. Так, народные избранники предлагают признавать экстремистскими QR-коды, с помощью которых можно перейти на сайт с экстремистским содержанием.

- Мы предлагаем считать распространение унифицированных указателей ресурсов с информацией экстремистского содержания проявлением экстремистской деятельности, - объяснил логику законопроекта спикер Курултая Башкирии Константин Толкачев.

Законопроект могут рассмотреть на пленарном заседании Госдумы уже в марте 2023 года.