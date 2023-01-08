Синоптики рассказали, когда в Башкирии потеплеет

Сильные заморозки в Башкирии отступят только к середине первой рабочей недели 2023 года.

В последние несколько дней Башкирию накрыло сильным холодом после относительно теплого начала года. Из-за вторжения арктической массы температура воздуха ночью и днем опустилась до -37 градусов.

Такая ситуация продлится и начале предстоящей рабочей недели. По данным синоптиков, республику ждет похолодание вплоть до -42 градусов. Это продлится с 8 по 10 января.

Но уже с 11 числа в регионе начнет постепенно теплеть. В среду температура воздуха по республике ночью опустится до -23 градусов, а днем потеплеет до -16. Похожая погода задержится в Башкирии как минимум на неделю.