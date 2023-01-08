В Башкирии умерла актриса театра Наркас Юмагузина

В Башкирии после болезни скончалась 39-летняя актриса театра Наркас Юмагузина.

О печальной новости сообщает порта «Культурный мир Башкортостана». Известно, что заслуженная артистка Башкирии Наркас Юмагузина ушла из жизни 7 января после тяжелой болезни. Она играла разные роли в салаватском театре с 2006 года. Коллеги отмечают, что Наркас Юмагузина была неравнодушным человеком с прекрасными сценическими данными и актерским темпераментом. За карьеру она дважды получала звание «Лучшего актера года» за роли в спектаклях «Семь девушек» и «Game over. Конец игры».

Прощание и похороны актрисы пройдут в ее родной деревне Кульчурово в Баймакском районе Башкирии. У нее остались муж (также играет в театре) и две дочери.