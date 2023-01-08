Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 января 2023 7:10

В Уфе при пожаре в многоэтажке пострадали два человека

Их доставили в реанимацию
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ
Фото: МЧС Башкирии

Фото: МЧС Башкирии

В Уфе при пожаре в многоэтажке по улице Сипайловской пострадали два человека.

По данным МЧС Башкирии, сообщение о возгорании в жилом доме по улице Сипайловской поступило диспетчеру в 00.22 8 января. Прибывшие на место пожарные выяснили, что открытое горение происходит в тамбуре на 10 этаже дома.

Из квартиры, рядом с которой происходил пожар, спасатели вывели двух жильцов – 75-летнего мужчину и 71-летнюю женщину. Они отравились угарным газом и получили ожоги. Пострадавших доставили в реанимацию.

Всего из многоэтажки пожарные в ту ночь вывели 10 человек, в том числе двоих детей. Горение сотрудникам МЧС удалось ликвидировать менее чем за полчаса. Сейчас дознаватель МЧС выясняет причину пожара.