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НовостиОбщество8 января 2023 4:45

В Башкирии до 2025 года хотят построить еще 351 медицинский объект

Здания возводят из модульных блоков
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

В Башкирии в период с 2023 по 2025 годы хотят построить еще 351 модульный медицинский объект.

Технология строительства зданий из модульных конструкций нашла применение и в медицине. Понятное дело, что такие фельдшерско-акушерские пункты не заменят полноценные районные больницы, но их возможностей хватит для повседневных нужд жителей отдаленных деревень республики.

Так, в период с 2023 по 2025 годы в Башкирии планируют построить еще 351 модульный медицинский объект. В этот список входят как ФАПы, так и офисы врачей, сельские амбулатории и даже участковые больницы. Часть из них заменит старые здания.

Напомним, что также в республике курсируют «поезда здоровья», в которых сельчане могут посетить врачей узкой направленности.