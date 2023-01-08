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НовостиОбщество8 января 2023 4:31

Спасатели попросили жителей Башкирии воздержаться от дальних поездок

В республике ожидается сильное похолодание
Рустем АХУНОВ
Рустем АХУНОВ

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Госкомитете Башкирии по ЧС попросили жителей региона отказаться от дальних поездок из-за морозов.

В последние дни в Башкирии произошло резкое изменение погоды. Вместо комфортного мороза со снегом в регион пришли сильные заморозки. По прогнозам синоптиков, в начале первой рабочей недели 2023 года температура воздуха может опуститься еще сильнее - до -42 градусов.

В Госкомитете Башкирии по ЧС предупреждают, что спасатели перешли на режим повышенной готовности. Сотрудники ведомства готовы оперативно прийти на помощь людям, попавшим в трудное положение из-за морозов. В частности, в ГК ЧС могут оперативно развернуть на трассах республики пункты обогрева.

Также спасатели просят жителей Башкирии на время сильных морозов отказаться от дальних поездок.