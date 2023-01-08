В Башкирии похолодает до -42 градусов

С 8 по 10 января в Башкирии температура воздуха опустится до -42 градусов.

Потепление и снежная погода в начале года в Башкирии сменились по-настоящему сильными морозами. Буквально за несколько дней температура ночью и днем опустилась больше чем на 20 градусов, но на этом все не остановилось.

По данным МЧС Башкирии, с 8 по 10 января в республики ожидается сильные морозы. Температура воздуха ночью и утром опустится до -42 градусов. Из-за этого спасатели объявили штормовое предупреждение.

Похожая ситуация происходит и других регионах ПФО – в Самарской и Ульяновской областях, а также Татарстане.