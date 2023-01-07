После ДТП в Уфе в больницу попала 5-летняя девочка

Фото: ГИБДД Уфы

В ГИБДД Уфы сообщили об аварии, которая произошла в минувшие сутки. В результате произошедшего пострадала 5-летняя девочка.

В настоящий момент известно, что авария была зарегистрирована около 10:00 6 января, когда 34-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Megan на улице Заки Валиди столкнулась с грузовиком Scania, а после врезалась в металлический барьер.

Маленькая пассажирка легковой машины пострадала в результате столкновения, после ее госпитализировали в больницу и отпустили после оказания помощи.