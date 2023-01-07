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НовостиПроисшествия7 января 2023 12:25

Следователи начали расследование гибели пожилой пары в Башкирии

Источник:kp.ru
Фото: СК Башкирии

Фото: СК Башкирии

Следственный комитет Башкирии начал расследовать обстоятельства смертельного пожара в Зианчуринском районе, который привел к гибели двоих человек.

В ведомстве установили, что пожар произошел в ночь с 6 на 7 января в жилом доме на улице Кунсбаева в деревне Ильмаля. Во время тушения огня нашли тела хозяев дома – 80-летней женщины и 84-летнего мужчины.

В настоящий момент расследование ведет Зианчуринский межрайонный следственный отдел СК по Коми. Эксперты осмотрели место ЧП и пришли к предварительному выводу, что причиной могло стать нарушение правил пожарной безопасности.