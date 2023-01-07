В деревне в Башкирии погибли дедушка с бабушкой

Фото: МЧС Башкирии

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре, который произошел в Зианчуринском районе. По предоставленным данным, трагедия зарегистрирована в ночь на 7 января.

В ведомстве сообщили, что огонь начал распространяться в жилом доме на лице Кунсбаева в деревне Ильмаля. Когда на место прибыли экстренные службы, пламя охватило площадь 40,5 кв м.

Тела погибших 80 и 84 лет обнаружили во время разбора месте пожара. Причины случившегося сейчас выясняются на месте работает дознаватель МЧС.