Хабиров признался, что будет молиться в рождественскую ночь

фото: vk.com // Радий Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров признался, что в рождественскую ночь он будет молиться за военнослужащих, участвующих в зоне специальной военной операции. Об этом он написал в своих соцсетях поздним вечером 6 января.

По словам руководителя региона, он, как и все жители Башкирии, встречает Новый год и Рождество с надеждой и «уважением ко всем, кто на передовой».

– Всю энергию этого года я лично посвящу именно им. И, кстати, когда я был там [в зоне СВО с военнослужащими], с ними, на душе было особенно хорошо, потому что эти ребята – наше настоящее и будущее, – признался чиновник. – В эту рождественскую ночь я, как и все православные, мусульмане, иудеи и представители других религий, молюсь за вас, наши братья! Работайте! Пусть Всевышний вас бережёт!

Отметим, что Радий Хабиров посвятил уже второй рождественский пост в соцсетях военнослужащим.