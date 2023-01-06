«Не могу даже ходить»: Гульназ Асаева рассказала о своей тяжелой болезни

фото: соцсети Гульназ Асаевой

Башкирская певица Гульназ Асаева рассказала, как переносит болезнь. Накануне артистка в своих соцсетях призналась, что «чем-то отравилась», и у нее высокая температура. Сегодня она уже с трудом ходит.

фото: соцсети Гульназ Асаевой

– Я еле как просто встала с постели, чтобы хотя бы немного покушать. Ужасно, ужасно. Я думала, сегодня будет немного полегче, но не могу даже нормально, по-человечески ходить. Сходила в душ. Там чуть не свалилась, потому что нет сил. Это ужасный вирус, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны и берегите себя, – поделилась артистка.

Ранее мы писали, как Гульназ Асаева и другие башкирские звезды встретили новый 2023 год.