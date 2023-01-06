В Башкирии водитель Lada Vesta скончался при ДТП с «КамАЗом»

фото: ГИБДД РБ

В Чекмагушевском районе Башкирии водитель легковушки скончался при ДТП с грузовиком. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария случилась в восьмом часу вечера 6 января. На 70-м километре автодороги Чекмагуш-Бакалы столкнулись Lada Vesta и грузовой КамАЗ. Водитель первого автомобиля от полученных травм скончался до приезда медиков.

Сейчас на месте происшествия работает дорожная полиция и другие экстренные службы.

Напомним, за несколько часов до этой аварии на трассе М7 в Башкирии столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110. В ДТП погибли два человека, столько же – пострадали, среди травмированных есть ребенок.