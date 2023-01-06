На выходных в Башкирии прогнозируют 30-градусные морозы

На грядущих выходных, 7 и 8 января, в Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы Фото: Алексей БУЛАТОВ

На грядущих выходных, 7 и 8 января, в Башкирии прогнозируются 30-градусные морозы. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.

В субботу, 7 января, ночью в республике выпадет снег (по юго-востоку сильный), поднимется метель. Днем интенсивность осадков сократится. Ветер будет дуть с запада, по юго-востоку возможны порывы до сильного. Ночью и днем столбики термометров покажут -18,-23° (по юго-востоку -8,-13°, при прояснениях в темное время суток температура упадет до -28,-33°).

В воскресенье, 8 января, в регионе пройдет небольшой снег. Ветер сменит направление на северное и по востоку может усилиться. Ночью ожидается настоящий мороз: -27,-32° (местами до -37°, по юго-востоку -22,-27°). Днем тоже будет очень холодно: -26,-31° (местами до -21°).

Напомним, ранее гидрометцентр Башкирии объяснил, что резкое похолодание в республике связано со вторжением арктической воздушной массы.