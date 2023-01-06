Жительница Башкирии пожаловалась на грязь и условия в детском отделении больницы

Жительница Башкирии Гульназ Миниярова пожаловалась на грязь в детском отделении больницы в Кушнаренковском районе

Жительница Башкирии Гульназ Миниярова пожаловалась на грязь в детском отделении больницы в Кушнаренковском районе. Женщина попросила министра здравоохранения Айрата Рахматуллина провести внеплановую проверку медучреждения и соответствующие условия для детей. Свое обращение она оставила 6 января под одной из публикаций «ВКонтакте» главы республики Радия Хабирова.

Миниярова рассказала, что 11 декабря ее супругу пришлось лечь в больницу с двумя детьми. Сначала их положили в одну палату с женщиной, которая кормила грудью маленького ребенка, а потом перевели в свободное помещение.

фото: vk.com // Гульназ Миниярова

– Оказалось, что в палате нет горячей воды, горячая вода только в ванной комнате! В палате словно не мыли полы никогда! Ну как с двумя маленькими детьми ходить в ванную каждый раз, чтобы элементарно помыть ручки детям? Через два дня после просьб починили смеситель! Проблема не решилась, идёт вода прохладная, даже не комнатной температуры, – пожаловалась женщина. – В палате ужасно грязно и везде пыль! Из палаты выходить нельзя вообще, проветривать палату никак, нет ручек, чтобы открывать окна. Обеззараживатель воздуха включать самим нельзя, просили медсестру она тоже не включила! […]Микроволновки нет, чтобы разогреть еду детям! Мусорные пакеты отсутствуют, матрасы, подушки грязные, постель в ужасном состоянии.

фото: vk.com // Гульназ Миниярова

По словам Минияровой, во всем отделении пациентам – как детям, так и родителям – можно ходить в один-единственный туалет, который не закрывается. Не запирается и ванная комната. «Как можно сходить в душ? Некоторые родители с детьми в отделении лежат по две недели, не мыться что ли так долго?», сокрушается женщина.

Она также рассказал, что в предназначенной для детей игровой комнате отдыхают медсестры. На просьбу открыть ее для маленьких пациентов одна из сотрудниц больницы спросила, кто после них будет игрушки дезинфицировать.

фото: vk.com // Гульназ Миниярова

На обращение женщины ответил официальный представитель министерства здравоохранения республики Тагир Гизатуллин. Со ссылкой на главврача Кушнаренковской больницы Ильдара Бакаева он сообщил, что 6 января было собрано дополнительное совещание по планам на ремонт лечебницы. Так с персоналом будет проведен инструктаж по качеству уборки. Также на жалобу Гульназ Минияровой отреагировал Роспотребнадзор – ведомство попросило «оставить обращение на санитарно-эпидемиологическую обстановку в больнице» на его сайте.