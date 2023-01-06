фото: ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене разгромил питерский СКА. Матч, прошедший 6 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ, закончился со счетом 5:1.

В первом периоде хозяева отличились только единожды – шайбу на свой счет записал Иван Дроздов. Во втором отрезке встречи по голу забили Сергей Шмелёв и Михаил Науменков. В заключительной части игры армейцы смогли отыграть один гол благодаря результативному броску Андрей Педан. В ответ на это «юлаевцы» ударно провели последнюю пятиминутку: ворота соперника поразили Данил Алалыкин и Николай Кулёмин.

«Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Голы:

1:0 (13:34) – Иван Дроздов;

2:0 (23:50) – Сергей Шмелёв;

3:0 (27:10) – Михаил Науменков;

3:1 (54:16) – Андрей Педан;

4:1 (56:03) – Данил Алалыкин;

5:1 (59:12) – Николай Кулёмин.

В онлайн-таблице восточной конференции «Салават Юлаев» поднялся на четвертое место. Следующую игру уфимская команда проведет на выезде в Магитогорске, где сыграет с «Металлургом». Матч состоится в это воскресенье, 8 января.