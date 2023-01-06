фото: ХК "Салават Юлаев"
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене разгромил питерский СКА. Матч, прошедший 6 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ, закончился со счетом 5:1.
В первом периоде хозяева отличились только единожды – шайбу на свой счет записал Иван Дроздов. Во втором отрезке встречи по голу забили Сергей Шмелёв и Михаил Науменков. В заключительной части игры армейцы смогли отыграть один гол благодаря результативному броску Андрей Педан. В ответ на это «юлаевцы» ударно провели последнюю пятиминутку: ворота соперника поразили Данил Алалыкин и Николай Кулёмин.
«Салават Юлаев» (Уфа) – СКА (Санкт-Петербург) – 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)
Голы:
1:0 (13:34) – Иван Дроздов;
2:0 (23:50) – Сергей Шмелёв;
3:0 (27:10) – Михаил Науменков;
3:1 (54:16) – Андрей Педан;
4:1 (56:03) – Данил Алалыкин;
5:1 (59:12) – Николай Кулёмин.
В онлайн-таблице восточной конференции «Салават Юлаев» поднялся на четвертое место. Следующую игру уфимская команда проведет на выезде в Магитогорске, где сыграет с «Металлургом». Матч состоится в это воскресенье, 8 января.