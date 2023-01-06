В начале следующей недели в Башкирии ударят морозы до -37°

В конце текущей и начале следующей недели в Башкирии ударят морозы до -37° Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце текущей и начале следующей недели – 8-11 января – в Башкирии ударят морозы до -37°. После снежных новогодних дней республика окажется во власти арктической воздушной массы. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

– Температура воздуха понизится ночью до -27,-32°, местами до -37°, днем до -26,-31°, местами до -21°, – передали специалисты.

Синоптики отметили, что во второй половине следующей недели морозы в Башкирии начнут ослабевать, и в подавляющей части районов выпадет небольшой снег.

Завтра, 7 января, ночью в республике выпадет снег (по юго-востоку сильный), поднимется метель. Днем интенсивность осадков сократится. Ветер будет дуть с западного направления, по юго-востоку возможны порывы до сильного. Ночью и днем столбики термометров покажут -18,-23° (по юго-востоку -8,-13°, при прояснениях в темное время суток -28,-33°).