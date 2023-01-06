Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проверил уборку снега в Сипайлово и северной части города

фото: vk.com // Ратмир Мавлиев

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев проверил уборку снега в микрорайоне Сипайлово и северной части города – Калининском и Орджоникидзевском районах. Об этом чиновник сообщил 6 января в своих соцсетях.

– Проехали дворы, проверили работу управляющих организаций. Есть, над чем работать. На штабе по уборке снега обсудили выход техники в районах города, – рассказал сити-менеджер. – Задача – не сбавлять темпы и до 9 января привести город в порядок.

Градоначальник добавил, что за шесть дней января в Уфе выпало 90,5 см снега (месячная норма – 92 см).