В Башкирии из-за снегопада и метели ограничили движение на трассе Уфа-Инзер-Белорецк

6 января в 18:00 в Башкирии из-за снегопада, метели и гололедицы ограничили движение автобусов и грузовиков на участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 января, в 18:00 в Башкирии из-за снегопада, метели и гололедицы ограничили движение автобусов и грузовиков на участке трассы Уфа-Инзер-Белорецк. Речь идет об отрезке между 67 и 205 километрами в двух районах республики – от села Архангельского до города Белорецка. Об этом сообщил начальник региональной ГИБДД Владимир Севастьянов.

– Ориентировочное время окончания ограничения движения в 8:00 7 января. Время окончание ограничения движения может быть изменено по причине продолжения (окончания) действия неблагоприятных погодных условий, – передал руководитель дорожной полиции.

Севастьянов призвал водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим и воздержаться от дальних поездок до наступления оптимальной погоды.