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НовостиПроисшествия6 января 2023 13:07

На трассе М7 в Башкирии при ДТП с Ford Focus и ВАЗ-2110 погибли два человека

Еще двое получили травмы, среди них есть ребенок
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 6 января, на трассе М7 в Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с легковушками погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла в пятом часу вечера. На 1247 километре автодороги столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110. От полученных травм погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Еще два человека пострадали: это находившиеся на пассажирских сиденьях иномарки женщина и ребенок. Медики оказали им помощь.

Подробности инцидента уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.