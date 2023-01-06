На трассе М7 в Башкирии при ДТП с Ford Focus и ВАЗ-2110 погибли два человека

фото: ГИБДД РБ

Сегодня, 6 января, на трассе М7 в Дюртюлинском районе Башкирии при ДТП с легковушками погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

Авария произошла в пятом часу вечера. На 1247 километре автодороги столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2110. От полученных травм погибли водитель и пассажирка отечественного автомобиля. Еще два человека пострадали: это находившиеся на пассажирских сиденьях иномарки женщина и ребенок. Медики оказали им помощь.

Подробности инцидента уточняются. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.