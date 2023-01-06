11-летний Рамазан Биккинин из Стерлитамака спел на шоу «Голос. Дети»

Скриншот трансляции шоу «Голос. Дети» // «Первый канал»

11-летний Рамазан Биккинин из башкирского города Стерлитамака поучаствовал в десятом сезоне шоу «Голос. Дети» на «Первом канале». Он исполнил песню «Глупые снежинки» группы «Ласковый май».

В жюри шоу находились музыканты Баста, МакSим и Егор Крид. К сожалению, никто из ни не повернулся во время выступления юного таланта. Несмотря на это, двое судей положительно высказались об исполнении Биккинина.

– Чуть-чуть не дотянул по нотам, но душевно, конечно, – МакSим.

– Слышно, что ваше выступление было очень серьезно подготовлено. Спасибо вам за отличное выступление. Надеюсь, мы еще здесь не раз увидимся с вами. Продолжайте и возвращайтесь, – оценил выступление Рамазана Баста.

Напомним, Рамазан Биккинин мог стать участником шоу «Голос. Дети» еще в девятом сезоне, однако при слепом прослушивании до него так и не дошла очередь. Поэтому он автоматически перешел в десятый сезон.