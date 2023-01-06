В Уфе 7 января ГИБДД проведет массовые проверки водителей

7 января ГИБДД проведет массовые проверки водителей и пассажирского транспорта Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Завтра, 7 января, ГИБДД проведет массовые проверки водителей и пассажирского транспорта. Об этом предупредила пресс-служба ведомства.

Рейды направлены на повышение безопасности пассажирских перевозок и поиск пьяных водителей. Дорожная полиция призвала автомобилистов быть внимательными, взаимовежливыми и отнестись к проверкам с пониманием.

По данным Госавтоинспекции Уфы, за сутки в городе было пресечено 336 нарушений ПДД: 109 водителей не пристегнулись ремнем безопасности, 11 не уступили дорогу пешеходам, 25 проигнорировали требования дорожных знаков, 23 нарушили правила перевозки детей).