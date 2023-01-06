«Салават Юлаев» на домашней арене 6 января сыграет с питерским СКА

6 января хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене сыграет с питерским СКА. Матч начнется в 16:30

Сегодня, 6 января, хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене сыграет с питерским СКА. Матч начнется в 16:30.

«Юлаевцы» и армейцы в рамках Континентальной хоккейной лиги провели 29 встреч. В активе уфимской команды 13 побед. Разница шайб 99-79 в пользу СКА.

Напомним, в первом матче 2023 года «Салават Юлаев» у себя дома обыграл «Локомотив» со счетом 2:1.

Сейчас в таблице восточной конференции СЮ занимает пятую строчку с 57-ю очками.