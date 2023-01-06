В Башкирии озвучили меры социальной поддержки семей мобилизованных жителей по линии министерства труда республики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии озвучили меры социальной поддержки семей мобилизованных жителей по линии министерства труда республики. Перечень оказываемой военнослужащим помощи опубликовал «Башинформ».

– ежемесячное пособие за четвертого и последующих детей – 1,5 тыс. и 2 тыс. рублей соответственно;

– ежемесячное пособие на ребенка до 16 (18) лет;

– ежемесячная компенсация по оплате жилья и коммунальных услуг для многодетных семей;

– ежемесячное детское пособие до достижения детьми трех лет семьям, в которых одновременно родились двое и более детей;

– государственная помощь на основании социального контракта;

– ежемесячная выплата из средств материнского капитала в связи с рождением или усыновлением первого ребенка или второго ребенка;

– бесплатные социальные услуги на дому и внеочередное устройство в дома престарелых и психоневрологические интернаты.

Уточняется, что перечисленные меры поддержки предоставляются без учета доходов мобилизованного.