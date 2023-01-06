Умер бывший председатель Нацбанка Башкирии Мухамет Сагитдинов

5 января на 87 году жизни умер бывший председатель Национального банка Башкирии и заслуженный экономист России Мухамет Сагитдинов

5 января на 87 году жизни умер бывший председатель Национального банка Башкирии и заслуженный экономист России Мухамет Сагитдинов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

– От имени коллектива Национального банка выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Мухамета Шамсутдиновича. Его уход – огромная утрата для всех нас. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах, а его имя – в истории нашей республики, – отметил управляющий Отделением-Нацбанком по республике Марат Кашапов.

Мухамет Сагитдинов был руководителем Национального банка Башкирии в период с 1992 по 2001 год. Является автором более 150 научных трудов, монографий и изобретений. Избирался депутатом Стерлитамакского и Уфимского городских советов, а также первого созыва регионального парламента.