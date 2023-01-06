На границе Башкирии и Челябинской области ограничили движение из-за снегопада и метели

6 января на автодороге между Башкирией и Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 января, на автодороге между Башкирией и Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов (1548+651 км трассы М-5). Это связано с сильным снегопадом и метелью. Об это сообщили в региональном МЧС.

– Ориентировочное время окончания ограничения движения 21:00, – передали в экстренном ведомстве.

В МЧС водителям рекомендовали отказаться от поездок на большие расстояния. Автомобилистов также призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.