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НовостиОбщество6 января 2023 7:21

На границе Башкирии и Челябинской области ограничили движение из-за снегопада и метели

Мера будет действовать до 21:00
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
6 января на автодороге между Башкирией и Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов

6 января на автодороге между Башкирией и Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов

Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 6 января, на автодороге между Башкирией и Челябинской области ограничили движение грузовиков и автобусов (1548+651 км трассы М-5). Это связано с сильным снегопадом и метелью. Об это сообщили в региональном МЧС.

– Ориентировочное время окончания ограничения движения 21:00, – передали в экстренном ведомстве.

В МЧС водителям рекомендовали отказаться от поездок на большие расстояния. Автомобилистов также призвали соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал.