За пять дней января 2023 года в Уфе выпало 93% месячной нормы снега

С 1 по 5 января 2023 года в Уфе выпало 93% месячной нормы снега Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 по 5 января 2023 года в Уфе выпало 93% месячной нормы снега (86 см). Об этом сообщила мэрия.

– За аналогичный период (с 1 по 5 января) в 2022 году в Уфе выпало снега меньше на 59.4 см, а в 2021 году на 69 см меньше, – передали в администрации со ссылкой на управление гражданской защиты города.

В январе 2021 года в Уфе выпало 120% месячной нормы осадков (110 см), в 2022 – 126% (116 см).

Напомним, в понедельник, 2 января, башкирскую столицу накрыл сильный снегопад. Вот к каким последствиям привела стихия.