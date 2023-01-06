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НовостиОбщество6 января 2023 5:35

В рождественскую ночь температура воздуха в Башкирии упадет до -27°

Синоптики поделились прогнозом
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В рождественскую ночь 7 января температура воздуха в Башкирии упадет до -22,-27°

В рождественскую ночь 7 января температура воздуха в Башкирии упадет до -22,-27°

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В рождественскую ночь 7 января температура воздуха в Башкирии упадет до -22,-27°. Об этом сообщили синоптики регионального гидрометцентра.

Ночью по республике пройдет снег, местами сильный. Днем интенсивность осадков уменьшится (за исключением юго-востока). На дорогах возникнут снежные заносы и накат, а также гололедица.

Ветер в течение дня сменит направление с юго-западного на северо-западное. На юго-востоке регионе поднимется метель.

Температура воздуха днем, как и ночью, составит -22,-27° (местами -12,-17°, по юго-востоку 0,-5°).