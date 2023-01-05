В Башкирии продолжаются поиски молодого парня, пропавшего перед самым Новым годом

Фото: "Лиза Алерт"

В Башкирии продолжаются поиски 25-летнего парня из Кумертау, пропавшего перед самым Новым годом. Как сообщают волонтеры отряда «Лиза Алерт» Роберт Акьюлов вышел из дома 29 декабря, и с тех пор от него нет никаких известий. Родные парня обратились за помощью к поисковикам и в полицию.

Комментаторы в соцсетях сообщили, что видели парня 31 декабря в одном из банкоматов, где он вместе с приятелем снимал деньги. Однако куда молодой человек мог отправиться дальше и почему не выходит на связь с родственниками, пока незвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет: темно-зеленая куртка, синие джинсы, черная шапка, при себе был черный рюкзак.

Если вам что-то известно о местонахождении Роберта Акьюлова, просьба немедленно сообщить волонтерам по номеру 800(700)54-52 или в полицию.