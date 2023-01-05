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НовостиЗдоровье5 января 2023 16:34

В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 345 тысяч человек

За сутки зарегистрировано 324 новых случаев заражения
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Ежедневное число заболевших продолжает увеличиваться

Ежедневное число заболевших продолжает увеличиваться

Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано 324 новых случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 345238 человек. Из них большая часть проходит лечение амбулаторно, однако, 132 пациента госпитализировано. Состояние 10 из них врачи оценивают как тяжелое, а один подключен к аппарату искусственного дыхания. В Минздраве республики отмечают, что подавляющее большинство пациентов – жители старше 60 лет.

К счастью, новых случаев смертей от вируса не зафиксировано, число жертв ковида по-прежнему составляет 5958 человек. Что касается выздоровевших, то за сутки с выздоровлением выписались 367 жителей региона, а всего их число с начала пандемии составляет 337493 человек.