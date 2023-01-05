В Башкирии число заболевших коронавирусом перевалило за 345 тысяч человек

Ежедневное число заболевших продолжает увеличиваться Фото: Андрей АБРАМОВ

В Башкирии за последние сутки зарегистрировано 324 новых случая заражения коронавирусом, а общее число инфицированных достигло 345238 человек. Из них большая часть проходит лечение амбулаторно, однако, 132 пациента госпитализировано. Состояние 10 из них врачи оценивают как тяжелое, а один подключен к аппарату искусственного дыхания. В Минздраве республики отмечают, что подавляющее большинство пациентов – жители старше 60 лет.

К счастью, новых случаев смертей от вируса не зафиксировано, число жертв ковида по-прежнему составляет 5958 человек. Что касается выздоровевших, то за сутки с выздоровлением выписались 367 жителей региона, а всего их число с начала пандемии составляет 337493 человек.