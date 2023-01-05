В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

Ненастная снежная погода сохранится в республике ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В МЧС по Башкирии предупредили о непогоде, которая снова накроет республику уже 6 января. Так, в отдельных районах ожидаются метели, а также сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. На дорогах прогнозируются снежные накаты и гололедица, а также плохая видимость, поэтому водителей настоятельно просят быть осторожнее или вовсе отказаться от дальних поездок. Также ожидается значительное похолодание: ночью температура воздуха опустится до -14; -19, а в восточных районах и вовсе до -24 градусов. Днем столбики термометров покажут -10; -15, а по югу -3; -8 градусов.

Такая ненастная погода сохранится в республике ближайшие дни, а, между прочим, только за первые 3 дня в Уфе уже выпало 65 процентов от месячной нормы осадков.