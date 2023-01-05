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НовостиПроисшествия5 января 2023 14:46

В Башкирии в жуткой аварии на трассе погибли два человека

ДТП произошло вечером 5 января в Давлекановском районе
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Фото: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ

Сегодня около 18.00 в Давлекановском районе Башкирии произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь двух человек. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на 10 километре автодороги Давлеканово-Толбазы столкнулись встречные Renault Symbol и Lada Priora. От удара обе машины сильно смяло, а водители получили серьезные травмы и скончались на месте до приезда медиков. Их личности, а также все причины и обстоятельства происшествия сейчас выясняют. На месте ДТП работают дорожные полицейские и экстренные службы.

Напомним, ранее в ГИБДД Башкирии предупредили о снегопаде и сложных погодных условиях на дороге и предостерегли водителей воздержаться от дальних поездок.