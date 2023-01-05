В Уфе простились со старшим сержантом Олегом Амановым, погибшим в СВО

Фото: администрация Калининского района Уфы

В Калининском районе Уфы простились с погибшим участником СВО – 44-летним старшим сержантом Олегом Амановым. Проводить в последний путь героя прибыли заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, глава администрации Калининского района Михаил Замурагин, а также родные и близкие Олега Аманова.

- Мы все вместе скорбим и бесконечно гордимся тем, что рядом с нами есть люди, которые готовы в самую трудную минуту встать на защиту Отечества, интересов людей, которые в этом нуждаются. К сожалению, иногда происходит так, что они не возвращаются домой, - произнесли проникновенную речь чиновники.

Олег Аманов родился в 1979 году в Уфе. После окончания Уфимского колледжа радиоэлектроники был призван в армию, а вернувшись – устроился работать по специальности электромонтером. У погибшего героя остались супруга и сын, а также пожилой отец и сестра.

«КП-Уфа» приносит искренние соболезнования близким погибшего Олега Аманова.