Боец из башкирского добровольческого батальона приехал домой, чтобы увидеть новорожденного сына

Фото: ИА "Башинформ"

В Башкирии боец из добровольческого батальона имени Александра Доставалова с позывным «Туман» приехал домой, чтобы увидеть своего новорожденного сына. Как сообщает ИА «Башинформ», долгожданный сын у «Тумана» и его жены Гульнары родился еще в ноябре – мальчика назвали Нуриманом. И вот боец наконец смог вырваться в краткосрочный отпуск, чтобы впервые взять своего сынишку на руки. Трогательный момент запечатлела на фото его супруга.

- Первая встреча «Тумана» с сыном. Он пробыл дома всего пять дней, затем снова уехал в зону СВО, на передовую, - подписала женщина фотографию.

Напомним, что в октябре 2022 года мы писали о том, что боец получил именные часы от Радия Хабирова – за доблесть и отвагу. Ценный подарок передал «Туману» руководитель администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев, который приехал поддержать бойцов-«доставаловцев».