В ГИБДД Уфы пояснили подробности аварии с участием пьяного тракториста

В ГИБДД Уфы рассказали подробности аварии с участием пьяного тракториста. Напомним, этот вопиющий случай произошел еще 2 января в поселке «Цветы Башкирии». Там на улице Академика Сулейманова трактор столкнулся с иномаркой Hyundai Solaris и «Газелью». В соцсетях быстро разлетелась видеозапись, как несколько разъяренных мужчин (очевидно, участников аварии) вытащили из кабины тракториста и начали его колотить, заподозрив, что тот сел пьяным за руль, тем самым спровоцировав аварию.

Когда на место происшествия прибыли дорожные полицейские, то никого уже не обнаружили – все разъехались.

- Со слов одного из заявителя, они отказались от регистрации дорожной аварии, так как договорились между собой, - уточнили в пресс-службе уфимской Госавтоинспекции.